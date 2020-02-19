6ر32 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الاربعاء عند 60ر32 دينار وذلك لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب وعرض ضعيفين.

وقال امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح لـ (بترا)، ان سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء، بلغ عند 80ر37 و30ر29 دينار على التوالي.