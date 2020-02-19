6ر32 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الاربعاء عند 60ر32 دينار وذلك لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب وعرض ضعيفين.
وقال امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح لـ (بترا)، ان سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء، بلغ عند 80ر37 و30ر29 دينار على التوالي.
واضاف، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 225 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 260 دينارا.
واوضح ان اسعار المعدن الاصفر، فتحت بالسوق العالمية اليوم الاربعاء، عند 1605 دولارات للأونصة الواحدة، مبينا ان الذهب سيبقى في حالة تصاعد مدفوعا بإقبال المستثمرين على شرائه باعتباره ملاذا امنا في ظل استمرار تأثير تبعات فيروس كورونا المستجد بالصين.- (بترا)