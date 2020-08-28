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الذهب يرتفع عالميا بفضل تراجع الدولار

منذ ساعة واحدة
سبيكة من الذهب -(أرشيفية)

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عواصم – ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة يوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة يوم الخميس قبل كلمة باول وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3 بالمئة إلى 27.40 دولار للأوقية وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 932.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2184.21 دولار.(رويترز)

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