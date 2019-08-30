الذهب يرتفع قليلاً ويستهدف أفضل شهر في 3 سنوات

الغد- محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو حزيران 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1540.80 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في اس.ام.سي كومتريد، ”هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا… ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء“.

وزادت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.39 دولار للأوقية، بعد أن ضاهت يوم الخميس ذروة لم تسجلها منذ ابريل نيسان 2017. والمعدن بصدد أكبر مكسب شهري له منذ يونيو حزيران 2016.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 925 دولارا للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ ابريل نيسان 2018 في الجلسة السابقة. والمعدن مرتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، ويتجه لأكبر مكسب شهري منذ يناير كانون الثاني 2018.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1487.15 دولار للأوقية، لكنه بصدد التراجع للشهر الثاني على التوالي. (رويترز)