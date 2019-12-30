الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين لضعف الدولار وضربات أميركية

لندن- ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين، اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأميركي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) عند 1515.80 دولار. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1% إلى 1516.60 دولار.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 % إلى 1903.39 دولار للأوقية.