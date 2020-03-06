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الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2011

منذ 3 ساعات

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الغد- ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متجها صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1675.20 دولار.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق العملة لدى ديلي اف.اكس، ”الذهب يرتفع لأن الأسواق تتوقع مزيدا من تخفيضات أسعار الفائدة وبفعل تحاشي المخاطرة الحاصل الآن وسط بواعث قلق الأسواق.

وأضاف: ”أكبر عامل هنا هو مدى قلق الأسواق حيال أثر فيروس كورونا.“

ارتفع المعدن 5.5 بالمئة هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفا من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء.

ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2516.41 دولار للأوقية.

هوى المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات 13 بالمئة في 28 فبراير شباط، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في اليوم السباق بسبب نقص حاد في المعروض.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.34 دولار، في حين فقد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 863.86 دولار. (رويترز)

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