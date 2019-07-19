الذهب يستقر على ارتفاع وعيار 21 بـ29 دينارا

هبة العيساوي

عمان- استقر سعر غرام الذهب على ارتفاع في السوق المحلية مع تذبذب سعر الأونصة في البورصة العالمية ضمن نطاق ضيق على مستويات مرتفعة تتراوح بين 1416 و1429 دولارا، بحسب نقيب تجار الذهب والمجوهرت أسامة امسيح.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 33.9 دينار، وغرام الذهب من عيار 21 نحو 29 دينارا، وغرام الذهب من عيار 18 نحو 25.9 دينار.

في حين بلغ سعر الليرة الرشادي 202 دينار، والليرة الإنجليزي 230 دينارا، وفقا لـ امسيح.

وبين امسيح أن ضعف الدولار واستمرار توترات الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار النزاع التجاري بين أميركا والصين كلها عوامل داعمة للإقبال على الذهب من دول كبرى وصناديق سيادية، الأمر الذي يعزز من قوته واستقراره على ارتفاع.

وأكد أن التوقعات لتوجه الذهب صعبة كون أن كبار المضاربين يتحكمون في السوق بهدف جني الأرباح.

بحسب تقارير عالمية، ارتفع الذهب قرابة 1.5 % في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار عقب أن عززت بيانات أضعف من التوقعات لسوق الإسكان في الولايات المتحدة احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ثم تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين في الوقت الذي استغل فيه بعض المستثمرين المكسب الذي حققه المعدن الأصفر في الجلسة الماضية لجني الأرباح.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 %.

ويتوقع محللون أن يواصل الذهب الارتفاع في المدى المتوسط، ومن ثم المرجح أن يصحح مساره ويعود للتراجع.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على محال الذهب، فوصف امسيح الإقبال بالجيد كونه يتزامن مع موسم حفلات الزواج والتخرج واقتراب العيد إلى جانب عودة المغتربين.