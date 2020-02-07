الذهب يستقر مع تراجع الأسهم

لندن- استقرت أسعار الذهب أمس بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقا على النمو الاقتصادي.

لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأميركي، تشمل تراجعا في طلبات إعانة البطالة، تدعيم الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1566.33 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن بانخفاض 1.5 % للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1569.30 دولار للأوقية. وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي إف.اكس، ”التركيز منصب على ما إذا كنا سنحصل على صدمة اقتصادية قوية بما يكفي (من الفيروس) بما يدفع البنوك المركزية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.“

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 % إلى 2336.78 نقطة للأوقية. ومازال المعدن، المستخدم أساسا في أنظمة عوادم السيارات، يتجه صوب أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

ونزلت الفضة 0.3 % إلى 17.76 دولار للأوقية، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2 % مسجلا 959.79 دولار للأوقية. – (رويترز)