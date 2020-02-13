الذهب يصعد مع انحسار شهية المخاطرة بعد زيادة إصابات كورونا

لندن- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1571.70 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1574.90 دولار.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما، ”الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى… أثرت في الميل للمخاطرة“.

وأعلن الإقليم عن 242 حالة وفاة جديدة وأكد ظهور 14 ألفا و840 حالة إصابة جديدة منذ يوم الأربعاء، وهي زيادة حادة مقارنة مع 2015 حالة جديدة رُصدت في اليوم السابق بعدما بدأت الصين استخدام أسلوب جديد في التشخيص.

وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذا آمنا، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

غير أن صعود الذهب كان بطيئا إذ حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2386.83 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 963.14 دولار.-(رويترز)