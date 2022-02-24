الذهب يقفز لأعلى مستوياته عالميا

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 بالمئة في السوق الأميركية العالمية اليوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في 13 شهرا عند 1950 دولارا للأونصة.

وتوقعت أوساط مالية أن يصل سعر الاونصة الى مستوى 2000 دولار في ظل عمليات الشراء الكبيرة للمعدن الثمين كملاذ آمن بعد شن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا بحسب “وول ستريت جورنال”.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3ر2 بالمئة وصولا الى 1ر1954 دولار للاونصة وهو الأعلى منذ كانون الثاني 2021، ارتفاعا من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 14ر1910 دولار وسجلت أدنى مستوي عند 83ر1909 دولار.