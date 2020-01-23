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الذهب ينخفض مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي

منذ ساعة واحدة
سبائك من الذهب في صورة من أرشيف رويترز.

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لندن- تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في الصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1557.37 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1557 دولارا للأوقية.

وستتخذ منظمة الصحة العالمية قرارا يوم الخميس بشأن إعلان حالة طوارئ عالمية بعد تأكد إصابة أكثر من 500 شخص ووفاة 17 في تفش لسلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

ويترقب المستثمرون اجتماعا بشأن السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، حيث من المقرر أن تعلن رئيسته كريستين لاجارد بدء مراجعة لسياسة البنك النقدية تشهد على الأرجح إعادة تحديد لهدف البنك الرئيسي وكيفية تحقيقه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 % إلى 2478.24 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.6 %إلى 17.71 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1002.13 دولار للأوقية.-(رويترز)

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