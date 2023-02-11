الذهب ينخفض 30 قرشا في السوق المحلية

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 30 قرشا للغرام الواحد، السبت، بحسب نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وسط “طلب ضعيف”.

وبلغ سعر غرام الذهب 38 دينارا، لعيار الـ 21، وعيار 24 وصل إلى مستوى 44.5 دينار للغرام، وعيار 18 بلغ 34 دينارا للغرام الواحد.

وبحسب النقابة، وصل سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 268 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، 306 دنانير

وقال رئيس النقابة، ربحي علان، إن “أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تشهد انخفاضا أقرب إلى الاستقرار، إذ أغلق المعدن الأصفر عند مستوى 1865 دولارا للأونصة، إذ تراوحت تقلبات الذهب بين 10-15 دولارا للأونصة بين الصعود والهبوط، خلال تداولات الأسبوع الماضي”.-(هلا أخبار)