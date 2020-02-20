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الذهب يهبط لكن يظل قرب ذروة 7 سنوات بفعل مخاوف كورونا

منذ ساعتين

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لندن- تراجعت أسعار الذهب ايوم الخميس بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف حيال المرض.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1606.62 دولار للأوقية (الأونصة).ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1609.60 دولار.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس، ”يبدو أقرب إلى التصحيح في معظمه لأنه… ليس الذهب فحسب الذي نراه يتراجع بعض الشيء في إطار ديناميات العزوف عن المخاطرة، بل عبر أصول متنوعة.“

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في المعروض 0.9 بالمئة إلى 2688.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.30 دولار، لكنها حومت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته يوم الأربعاء.-(رويترز)

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