الذهب يهبط مع تصاعد مكاسب الدولار الأميركي



واشنطن – انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 %، ويتجه المعدن لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ واصل الدولار الصعود، ملقيا بظلاله على الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 1 % إلى 1827.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 1.3 %، في حين جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب على انخفاض 1.2 % عند 1829.9 دولار.

ومؤشر الدولار يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2020، مما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر التي لامستها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشف الرئيس الأميركي المنتخب الخميس عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.