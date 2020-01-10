الذهب يهبط مع تلاشي التوترات الإيرانية الأميركية

لندن – تراجعت أسعار الذهب أمس، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1 % في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1550.66 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) عندما سجلت 1539.78 دولار أول من أمس.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1551.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، ”نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما في صعود. ”إلى جانب قول الرئيس الأميركي إن إيران تتراجع، فإن مشروع قانون نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب للحد من السلطات التنفيذية لترامب ضد إيران يقلل الضغط في الشرق الأوسط.“

وكان مجلس النواب الأميركي أقر يوم الخميس قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو ستة % حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 % إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 % أيضا مسجلا 968.49 دولار.

وفي أسواق المعدن الأسود، حقق النفط مزيدا من الصعود فوق 65 دولارا للبرميل أمس.

وكان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 24 سنتا إلى 65.61 دولار للبرميل، ليتجه صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر فاقت الأربعة %. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 59.67 دولار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط ”قد تكون أعمال القتال انتهت في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على المدى الطويل لم تنته بأي حال من الأحوال. ”في ضوء ذلك، خطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قائم بشكل كبير جدا.“

ومازال برنت دون مستواه قبل الضربة الجوية الأميركية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني (يناير).

لكن حتى الآن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى بوفرة الإمدادات.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية لرويترز إنه من المتوقع أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، مما سيكبح الأسعار.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، ”نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا،“ مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة مع مستوياته التاريخية.

وبين أن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.

وقال بيرول ”إنتاج غير أوبك قوي جدا. ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى،“ مشيرا إلى منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتابع ”بالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق، في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل“. – (وكالات)