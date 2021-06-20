“الرؤية الحديثة” تطلق حملة تخفيضات على تلفزيونات “إل جي إلكترونيكس”

مع بدء الموسم الكروي 2021 وتحت شعار ” كُن انت النجم مع اكبر خصم “

مع بدء الموسم الكروي الجديد لعام 2021، اتاحت شركة الرؤية الحديثة –الموزع الرسمي لـ “إل جي إلكترونيكس” في المملكة للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات- لجماهير ومشجعي الأندية الكروية الاستمتاع بنفس أجواء الحماس والإثارة في مساحاتهم المخصصة للترفيه، وذلك بفضل حملة التخفيضات التي أطلقتها تحت شعار ” كُن انت النجم مع اكبر خصم ” على جميع شاشات ” إل جي” التي تضم OLED وNanoCell و UHDبما في ذلك جهاز OLED A1 الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وفرت “إل جي” التي تضع عملاءها في صلب اهتماماتها ميزات جديدة مذهلة في كامل مجموعتها، فإلى جانب المزايا العديدة والرائعة التي تمتاز بها شاشاتها التلفزيونية لتوفير تجربة مثيرة وغامرة للمشاهدين، أتاحت “إل جي” خاصية ميزة الإشعارات الرياضية Sports Alert الجديدة، التي تسمح لمشجعي الرياضة الاطلاع دائماً على آخر أخبار فرقهم ومواعيد انطلاق مبارياتهم المفضلة ونتائجها ، وتمكنهم أيضاً من متابعة فرقهم من خلال التحديثات التلقائية خلال المباريات.

كما تتمتع تلفزيونات “إل جي” بقدرتها على الاقتران بتقنية البلوتوث Bluetooth ما يعني سهولة فائقة في توصيل مكبرات الصوت الخارجية باستخدام تطبيق Smart ThinQ AI لتوفير تأثيرات صوتية محيطة تنقل الحماس والإثارة الرياضية وحتى يتمكن عشاق الرياضة من الاستمتاع بأجواء المتابعة الحية والمباشرة للمباريات .

المدير التفيذي لشركة الرؤية الحديثة السيد محمد الداود علق على هذه الحملة قائلاً: ” اننا نسعى دائماً لطرح عروض ترويجية على شاشات تلفاز إل جي المميزة باسعار منافسة وضمن اعلى المواصفات التي يتطلع لها عملائنا لمنحهم تجربة مشاهدة مميزة و ضمان ايضاً توفرها سواء عبر معارضنا المنتشرة في المملكة او نقاط البيع المعتمدة او من خلال متجرنا الالكتروني الذي يتيح للعميل الدفع عند الاستلام.”

وعلق ايضاً مدير عام شركة “إل جي إلكترونيكس” المشرق العربيYoung Hak Jeong قائلاً: “سعيدون جداً بإطلاق حملة تخفيضات هذه التي تأتي ضمن اهتماماتنا بتقديم أفضل الخدمات و العروض لعملائنا والارتقاء بتجاربهم معنا ، واليوم نشعر بحماسة غامرة مع بدء الموسم الكروي الرياضي لأننا حرصنا على أن تتضمن شاشات تلفاز LG بجميع فئاتها ميزات عالية القيمة تتيح لهم مشاهدة ممتعة وحقيقية بالصوت والصورة وكأنهم في أرض الملعب”.

وتوفر مجموعة تلفزيونات ” إل جي” ( OLED وNanoCell و UHD) بجميع فئاتها وأحجامها تجربة ترفيه منزلية استثنائية وبما يناسب جميع احتياجات المستخدمين وأحجام الغرف.

تجدر الإشارة إلى أن حملة التخفيضات من شركة الرؤية الحديثة ستستمر لنهاية حزيران / يونيو الجاري، حيث يمكن للمستخدمين الشراء مباشرة من الموقع الإلكتروني للشركة https://newvision.jo/ أو من خلال موزعيها المعتمدين في جميع محافظات المملكة.