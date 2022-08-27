الرئاسة الفلسطينية: عباس يتابع بقلق ما يتعرض له الأسرى

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أبو ردينة، أن عباس “يؤكد أن هذا الموضوع يقع على رأس أولويتنا وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة”.

ونقلا عن وكالة “وفا”، وجه الرئيس الفلسطيني كافة سفراء فلسطين حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية، للبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال، المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة.

وشدد على أن الأسرى هم مناضلو حرية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، و”سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.