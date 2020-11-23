الرئيس الأرميني يصل إلى عمان

عمان– وصل الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان على رأس وفد رسمي، إلى عمان اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان في استقبال الضيف، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيسة بعثة الشرف المرافقة، وأمين عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين، والسفير الأرميني غير المقيم لدى المملكة.- (بترا)

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