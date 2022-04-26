الرئيس الأوكراني: العالم على شفير كارثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنّ سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في المرحلة الأولى من هجومها على أوكرانيا، دفعت العالم نحو “شفير كارثة”.

وصرّح زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: “كان العالم مجدّداً على شفير كارثة”، لأن روسيا تعاملت مع منطقة تشيرنوبل “كأنها ساحة معركة عادية، منطقة لم تحاول فيها القوات الروسية حتى إيلاء اهتمام بالأمن النووي”.

وأضاف: “لم يشكل أي بلد في العالم منذ العام 1986 تهديداً مماثلاً واسع النطاق للأمن النووي في أوروبا والعالم مثلما تفعل روسيا منذ 24 فبراير”، تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وكالات