الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أن تتضمن العقوبات على روسيا “إغلاقا كاملا لخط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز”.

وجدد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأستوني، مطالبته روسيا بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية بشكل فوري.

في خطاب ألقاه فجر الثلاثاء عقب مشورات طارئة مع قادة دوليين، طالب زيلينسكي، الغرب، بـ”دعم واضح” لبلاده، بعد اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطاء موسكو أوامر لجيشها بـ”حفظ السلام” فيهما.

وقال إن أوكرانيا “لا تخاف” من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها “انتهاك لسيادة ووحدة أراضي” الجمهورية السوفياتية السابقة.