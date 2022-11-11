الرئيس الإسرائيلي سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، الجمعة، إن الرئيس إسحق هرتسوغ سيكلف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة الأحد.

وأضاف المكتب في بيان، أن الإعلان يأتي بعدما استكمل الرئيس مشاورات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتخبة الجمعة، وخلصت إلى توصية 64 نائبا من إجمالي 120 بأن يشكل نتنياهو الائتلاف الحاكم الجديد.

وتصدر حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق نتنياهو نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، منهيا حالة جمود غير مسبوقة في إسرائيل شهدت إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

ومن المرجح أن يتحالف مع أحزاب يمينية متطرفة ودينية لضمان أغلبية برلمانية مستقرة.

وتجري محاكمة نتنياهو، وهو الأطول شغلا لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل، في اتهامات فساد، إلا أنه ينفيها.