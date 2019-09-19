القدس المحتلة – يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاحد المقبل، مشاورات لاختيار رئيس للوزراء يشكل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات العامة التي جرت هذا الاسبوع، كما أعلن مكتبه في بيان فيما يتنافس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصمه بيني غانتس على هذا المنصب.

وجاء في البيان أن “الرئيس سيبدأ الأحد جولة مشاورات مع كل الاحزاب التي دخلت الكنيست وسيواصل بعد ذلك محادثات مع المرشحين الذين تتم التوصية بهم لتشكيل الحكومة”.

وفي ختام تلك المشاورات التي ستستمر يومين، سيتخذ الرئيس قراره ويختار أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وبعد يومين من الانتخابات، أظهرت النتائج التي لا تزال غير نهائية استنادا الى فرز 97% من الاصوات ان الليكود بزعامة نتانياهو نال 31 مقعدا من أصل 120 في الكنيست مقابل 33 لحزب “أزرق أبيض” بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس.

وقد دعا كل من نتانياهو وغانتس الى تشكيل حكومة وحدة بعد انتخابات الثلاثاء، لكن زعيم حزب “أزرق أبيض” شدد على انه يريد ان يكون رئيس الحكومة لوحده.

ويحاول نتانياهو البقاء في المنصب الذي يتولاه منذ أكثر من عقد، بأي ثمن. -(ا ف ب)