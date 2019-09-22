الرئيس الإسرائيلي يدعو الى حكومة “مستقرة” تضم حزبي نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة – دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، الى تشكيل حكومة “مستقرة” تضم كلا من الليكود برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وبيني غانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال ريفلين الذي بدأ مساء اليوم مشاوراته مع الاحزاب السياسية حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة، “انا مقتنع بأنه يجب تشكيل حكومة مستقرة تضم الحزبين الكبيرين”.

واضاف “إنها ارادة الشعب، لا احد يريد انتخابات للمرة الثالثة”.

وفاز تحالف أزرق أبيض بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات الثلاثاء وحصل على 33 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان بينما حل الليكود في المركز الثاني بـ31 مقعدا.

وتبدو الصورة غير واضحة حول هوية الشخص الذي سيشكل الائتلاف الحكومي المقبل ما يثير احتمال إجراء انتخابات هي الثالثة خلال عام بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل.

والتقى ريفلين حتى اللحظة، ممثلين للتحالف الوسطي أزرق أبيض والليكود في اطار مشاوراته. -(أ ف ب)

