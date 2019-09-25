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الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

منذ 15 دقيقة

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دبي- أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأربعاء، انه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي احدثت مأزقا سياسيا في البلاد.
وقال ريفلين لنتنياهو أمام الصحافيين: “أكلفك تشكيل الحكومة”، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن “مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود”.
وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.
وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين. وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.
وبحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت الأربعاء، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو فاز بمقعد إضافي، فيما خسر حزب “يهودوت هتوراة” المتحالف مع نتنياهو مقعدا.
وبذلك يكون الليكود قد حصل على 32 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لتحالف “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس من أصل 120 مقعدًا.-وكالات

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