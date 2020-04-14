الرئيس الإسرائيلي يمهل نتنياهو وغانتس 48 ساعة لتشكيل الحكومة

القدس المحتلة- مدد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس الإثنين، المهلة الممنوحة لرئيس تحالف “أزرق- أبيض” بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة، بيومين إضافيين.

وانتهت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء، بحسب قناة “كان” الرسمية.

واستجاب ريفلين لطلب مشترك تقدم به غانتس ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو واللذان اجتمعا في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقالت مصادر في “أزرق- أبيض” وفي كتلة اليمين إن اجتماع نتنياهو- غانتس شهد تقدما كبيرا في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة، يمكن أن يتم إعلانها صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق الإثنين، حض غانتس نتنياهو في خطاب متلفز على الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وقال غانتس مخاطبا زعيم حزب “الليكود”: “نتنياهو، هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لنا”.

ورد نتنياهو قائلا: “غانتس أنتظرك في مقر إقامة رئيس الوزراء، تعالى نلتقي ونوقع هذا المساء على تشكيل الحكومة”، بحسب المصدر ذاته.

في وقت سابق الأحد، رفض الرئيس ريفلين، تمديد المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة، وأعلن أن التكليف سيعود للكنيست (البرلمان) لاختيار مرشح آخر، قبل أن يعلن مساء الإثنين تمديد المهلة ليومين.

وسبق وأعلن غانتس مؤخرا، الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وهي الخطوة التي رفضها حلفاؤه في معسكر “وسط اليسار” وكانت سببا في تفكك تحالف “أزرق- أبيض”.

وخلال الأيام الماضية جرى الحديث عن تقدم في المفاوضات بين غانتس ونتنياهو، في معظم الملفات بما ذلك تقسيم الحقائب الوزارية، إلا أن خلافات طغت بينهما لاحقاً لاسيما فيما يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية معنية بتعيين القضاة.

وشهدت إسرائيل في 2 مارس/ آذار الماضي، انتخابات هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد جولتين أجريتا في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019، دون أن تسفرا عن تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية في البلاد.-(الأناضول)