الرئيس الإسرائيلي ينقل تفويض تشكيل الحكومة إلى الكنيست

القدس المحتلة- أبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، صباح اليوم الخميس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد فشله ورئيس حزب الليكود رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو مجددا، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل “حكومة طوارئ قومية”، حتى منتصف الليلة الماضية.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، فإنه في حال فشل الكنيست باختيار مرشح يحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست حتى السابع من أيار المقبل، فإنه سيتم التوجه لانتخابات رابعة في غضون أقل من عام.

ووصلت المفاوضات بين نتنياهو وغانتس إلى طريق مسدود، ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” عن مصادر في طاقم المفاوضات عن “أزرق ابيض” قولها اليوم الخميس، إن الانطباع لديهم هو أن نتنياهو معني بجولة انتخابات أخرى، ولذلك هو يضع مصاعب في أي لقاء بينهم وبين طاقم المفاوضات عن الليكود.

وأضافت المصادر أن البطاقة الأخيرة التي بقيت بحوزة “أزرق أبيض” من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة، هي التهديد بسن قانون ضد نتنياهو بمنعه من تشكيل حكومة بسبب اتهامات الفساد ضده.

واشارت المصادر من “أزرق ابيض”، الى أن مندوبي الليكود طرحوا خلال المفاوضات المزيد من المطالب التي تهدف إلى تقييد المحكمة العليا ومنعها من التدخل في مكانة نتنياهو، كرئيس حكومة أو قائم بأعمال رئيس الحكومة، مبينين أنهم يريدون تشكيل “حكومة طوارئ قومية” وليس بحث مشاكل نتنياهو القضائية.

وكانت مهلة التفويض الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة قد انتهت عند منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق ريفلين على تمديدها لـ48 ساعة بناء على طلب مشترك من نتنياهو وغانتس، إلا أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم خلال المفاوضات الجارية ولم ينجحا بتجاوز الخلافات.

–(بترا)