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الرئيس البوليفي يضيع في الأدغال

منذ 4 ساعات
البوليفي إيفو موراليس

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روبوره – تاه الرئيس البوليفي إيفو موراليس مدة ساعة تقريبا في الأدغال عندما كان يرافق فرق إطفاء تحارب حريق الغابات على ما روى الخميس.

وقال الرئيس للصحافيين في روبوره (شرق) ضاحكا “لقد واجهتنا مغامرة صغيرة الليل الماضي. لقد تهنا مدة ساعة تقريبا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة”.

وبثت القناة التلفزيونية “أونو” شريط فيديو مقتضبا يسأل فيه موراليس مرارا “أين أنتم؟” أين أنتم؟”.

وكان الرئيس انضم إلى فريق إطفائيين وتاه في غابة قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو (شرق).

وقال موراليس الخميس في روبوره إن 342 حريقا ينتشر في المنطقة أي ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم السابق.

وأتت حرائق الغابات التي تكثفت في آب/اغسطس على 1,2 مليون هكتار في بوليفيا منذ أيار/مايو في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال. (أ ف ب)

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