الرئيس التنفيذي في “سيتي المصرفية” يعلن خططه للتقاعد

عمان – أعلن مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيتي المصرفية أنه وبعد 37 عاما في سيتي، بما في ذلك السنوات الثماني الماضية كرئيس تنفيذي، أعلن عن خططه للتقاعد من مجموعة سيتي والتنحي من مجلس إدارتها في شباط 2021.

وقد اختار مجلس الإدارة جين فريزر، والتي تشغل حاليا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لدى مجموعة سيتي للخدمات المصرفية العالمية للأفراد، خلفا له كرئيس تنفيذي في فبراير كما انتخبت لعضوية مجلس الإدارة لتبدأ فوراً. ويذكر أن جين فريزر تعمل في سيتي منذ 16 عاما وتشغل مناصبها الحالية منذ العام 2019.

وعلق مايكل كوربات قائلا: “أنا فخور للغاية بما أنجزناه في السنوات الثماني الماضية. لقد أكملنا تحولنا من الأزمة المالية وظهرنا مؤسسة أبسط وأكثر أمانا وأقوى. كما قمنا باستثمارات في المنتجات عبر أعمالنا حيث رأينا فرصا للنمو واستعادت سيتي مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المصرفية. لقد ضاعفنا شبكتنا العالمية، مما جعلها لا غنى عنها لعملائنا واكتسبنا حصة كبيرة عبر أسواقنا وامتيازاتنا المصرفية. في الخدمات المصرفية للأفراد، غيرنا بصمتنا إلى عقلانية وتبنينا الدفع نحو الخدمات المصرفية الرقمية، مما جعلها محورا لبصمتنا في فروعنا، ونقدم الآن أفضل المنتجات والتجارب لعملائنا”.

وأضاف: “تحسن أداؤنا المالي بشكل مطرد وكبير خلال السنوات الثماني التي سبقت جائحة كورونا، حيث حافظنا على التزامنا بزيادة عائداتنا ورأس المال لمساهمينا. وزاد صافي دخل سيتي من 7 مليارات دولار أميركي إلى حوالي 20 مليار دولار أميركي وزاد العائد على حقوق الملكية العادية الملموسة من 5 % إلى أكثر من 12 % وذلك من العام 2012 إلى العام 2019، مما أدى إلى سد الفجوة مع أقراننا. لقد انتقلنا من بالكاد إعادة أي رأس مال إلى إعادة ما يقرب 80 مليار دولار من رأس المال لمساهمينا على مدى السنوات الست الماضية. كما أظهرنا إلى موظفينا عزمنا على اتخاذ أدوار مهمة وقيادية في مكافحة تغير المناخ والمحتربة من أجل المساواة بين الجنسين. وقد أثبتنا قوتنا ومرونتنا خلال فترة الكورونا وأنا واثق من أن سيتي ستستمر في كونها شريكا قيما لعملائنا”.

وأنهى مايكل كوربات قائلا: “بالطبع، هناك دائما المزيد الذي يجب القيام به وأعتقد أن الوقت مناسب لخلفي لقيادة سيتي خلال هذه المرحلة التالية من التقدم. نحن نعلم أن هناك منتجات ما يزال بإمكاننا الحصول عليها وأن توقعات عملائنا تزداد باستمرار ولذلك علينا أن نعمل بجد لمواكبة ذلك. وباعتباره أكثر البنوك العالمية في العالم، يجب أن تكون السلامة دائما أساس مؤسستنا. لقد أطلقنا استثمارات كبيرة في بنيتنا التحتية كجزء من دفعنا لجعل تعزيز بيئة المخاطر والرقابة لدينا أولوية إستراتيجية للشركة.

لقد عملت مع جين لسنوات عديدة وأنا فخور بأن تخلفني. بفضل قيادتها وخبرتها وقيمها، أعلم أنها ستصبح رئيسا تنفيذيا متميزا”.

قال جون سي دوغان، رئيس مجلس الإدارة: “يقدر مجلس الإدارة بشدة مساهمات مايك العديدة في سيتي وسيترك المجموعة في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه. لقد قاد بنزاهة وكرس نفسه ليس فقط لأداء المجموعة، ولكن أيضا لرفاهية موظفينا ونموهم وساعد في جعل سيتي مكانا يفخرون بالعمل فيه”.

وأضاف: “نعتقد أن جين هي الشخص المناسب لأن تخلف مايك وتنقل سيتي إلى المستوى التالي. تتمتع جين بخبرة عميقة عبر مختلف خدماتنا وأعمالنا ومناطقنا ونحن لدينا ثقة كبيرة بها. إن قدرة جين على التفكير الاستراتيجي وإدارة الأعمال التجارية مزيج فريد من نوعه ويخدم مجموعة سيتي بشكل جيد ومميز”.

أما جين فريزر فقالت: “يشرفني قرار مجلس الإدارة وإني ممتنة إلى مايك لقيادته ودعمه. تُظهر الطريقة التي اجتمع بها فريقنا خلال هذا الوباء مما تتكون سيتي. ميزانيتنا العمومية قوية، والتزامنا بخدمة عملائنا ومجتمعاتنا أقوى. سأفعل كل ما في وسعي لجعل جميع المساهمين فخورين بمجموعتنا بينما نواصل بناء بنك أفضل وتحسين عائداتنا. سنستثمر في بنيتنا التحتية وإدارة المخاطر والضوابط لضمان أننا نعمل بطريقة آمنة وسليمة ونخدم عملائنا بتميز. تعد مجموعة سيتي المصرفية مؤسسة رائعة لها تاريخ فخور ومستقبل مشرق. أنا متحمسة للانضمام إلى زملائي في كتابة الفصل التالي من مستقبل المجموعة”.