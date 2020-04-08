الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة كورونا

واشنطن- تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، أمس بمبلغ مليار دولار من حصته في شركة سكوير للمدفوعات التي شارك في تأسيسها ويرأسها للمساعدة في تمويل جهود الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال دورسي في سلسلة من التغريدات على تويتر إن المبلغ يمثل نحو 28 بالمئة من ثروته وسيتبرع به لصندوق (ستارت سمول) الخيري الذي أنشأه والذي سيركز اهتمامه لاحقا على الدخل الأساسي العالمي وصحة الفتيات وتعليمهن.

وقال دورسي إن جميع التبرعات من وإلى الصندوق ستصبح معلنة للجمهور من خلال وثيقة علنية. ويحرص دورسي منذ سنوات على عدم الإعلان عن تفاصيل أعماله الخيرية.

وتقدر مجلة فوربس ثروة دورسي الصافية بنحو 3.3 مليار دولار. وقال دورسي إنه يتبرع بحصته في شركة سكوير وليس تويتر لأنه يمتلك حصة أكبر في الشركة التي تعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية.-(رويترز)