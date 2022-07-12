الرئيس التنفيذي للفوسفات يطلع على سير العمل في مواقع الشركة بالعقبة

اطلع الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، على سير العمل في مواقع العمل والإنتاج التابعة للشركة في محافظة العقبة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المهندس الرواد يوم أمس، شملت المجمع الصناعي، والشركة الهندية الأردنية للكيماويات، والشركة اليابانية الأردنية للأسمدة وميناءتصدير الفوسفات.

وثمن المهندس الرواد جهود العاملين في مختلف المواقع، وحرصهم على إدامة العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والإلتزام بخطط الإنتاج والتصدير المقرة من قبل مجلس إدارة الشركة وادارتها التنفيذية.

وأستمع خلال لقائه العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة، الى إيجاز حول خطط العمل واليات تنفيذه ومراحل انجازه، مؤكدا ضرورة البناء على الإنجازات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الاردنية خلال السنوات القليلة الماضية، وأهمية الجهود التي بذلتها في تحسين وتحديث البنية التحتية لمواقع العمل وتطوير آلياته.

وأعرب المهندس الرواد عن تقديره لجميع العاملين وجهودهم، مؤكدا حرص الشركة على مواصلة مسيرتها ومراكمة الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها على صعيد الإنتاج والتصدير وبناء شراكات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركة ، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق العالمي.