الرئيس التونسي يكلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة

تونس – كلف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اليوم الجمعة، الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة الجديد، وفق ما جاء على صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية على فيس بوك.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان رشح الحبيب الجملي لمنصب رئيس الحكومة .

والجملي (60 عاما) هو مهندس زراعي وشغل منصب (وكيل وزارة) في وزارة الفلاحة في حكومتي حمادي الجبالي والعريض (2011/2014).

وأمام الجملي مدة شهر يجدد مرة واحدة لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.-( بترا)