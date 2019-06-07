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الرئيس الصيني: ترامب صديقي

منذ 31 دقيقة

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سان بطرسبرج – وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة بأنه صديقه وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في إفساد العلاقات الاقتصادية مع الصين.

وفي معرض حديثه بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال منتدى اقتصادي قال شي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة قوية.

وأضاف متحدثا بالصينية التي ترجمت إلى الروسية ثم ترجمتها رويترز إلى الإنجليزية ”يصعب تصور انفصال الولايات المتحدة التام عن الصين أو انفصال الصين التام عن الولايات المتحدة. لا نريد ذلك ولا يريد شركاؤنا الأمريكيون ذلك. الرئيس ترامب صديقي وأنا واثق أنه لا يريد ذلك“.(رويترز)

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