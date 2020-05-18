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الرئيس الصيني: ما نطوره من لقاح لـ”كورونا” سيكون لصالح جميع دول العالم

منذ ساعة واحدة
الرئيس الصيني شي جينبينغ
الرئيس الصيني شي جينبينغ

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جنيف – أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون “للمصلحة العالمية العامة” فور بدء استخدامه.
وأشار إلى أن بلاده تدعم “تقييما شاملا” للاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 “بعد السيطرة عليه”.
ولدى الصين خمسة لقاحات محتملة في التجارب السريرية، فيما يتسابق العالم للوصول للقاح للقضاء على الفيروس الذي أودى بأكثر من 315 ألف شخص حول العالم.
وقال شي في أول اجتماع افتراضي للجمعية “بعد الانتهاء من البحث والتطوير في اللقاح الصيني ووضعه قيد الاستخدام، سيصبح منفعة عامة عالمية”. وأوضح أنّ هذه الخطوة ستكون مساهمة من الصين في تحقيق إمكان للوصول للقاح والقدرة على تحمل تكاليفه في البلدان النامية أيضا.
والاسبوع الفائت، قال نائب مدير لجنة الصحة الوطنية تسنجي شين إن المزيد من اللقاحات المحتملة قيد الإعداد وبانتظار الموافقة على التجارب البشرية.
ويقول الخبراء أن تطوير لقاح فعال سيستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرا، أو حتى فترة زمنية أطول.وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستقدّم ملياري دولار كمساعدات لمكافحة وباء كوفيد-19 على مدى عامين.
كما أكّد أنّ بلاده “لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول” وتقاسمت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها. وقال شي في خطابه إنّ التحقيق في الاستجابة العالمية يجب أن “يلخص التجارب ويحسن أوجه القصور”.-(أ ف ب)

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