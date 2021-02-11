الرئيس الصيني يدعو نظيره الاميركي للتعاون وترك التصادم

بكين- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، الى التعاون وترك التصادم وحل الاختلاف في وجهات النظر على اساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وسائل اعلام صينية رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال إن “التعاون بين بكين وواشنطن هو الخيار الوحيد للبلدين، بينما التصادم سيؤدي إلى كارثة عالمية”.

وشدد شي جين بينغ على أنه يجب على بكين وواشنطن استئناف آليات الحوار، وتحديد سياسات كل منهما بشكل صحيح لتجنب الحسابات والأحكام الخاطئة، لافتا إلى أن التعاون هو الخيار الأمثل الوحيد للولايات المتحدة والصين.

وأشار الزعيم الصيني لنظيره الأمريكي أن قضايا تايوان وهونغ كونغ وشنجيانغ شأن داخلي للصين، ويجب على الولايات المتحدة احترام مصالحها.

واضاف انه ينبغي على بكين وواشنطن العمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.-(بترا)