العرب والعالمدولي

الرئيس الصيني يقوم بأول زيارة إلى ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

منذ 22 دقيقة

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بكين- وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الثلاثاء الى ووهان في أول زيارة له الى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت الاجراءات غير المسبوقة باغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر كانون/يناير نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الاسابيع الأخيرة.
ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي ل”تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته” في المنطقة، وفق وكالة “الصين الجديدة” الرسمية للأنباء.
وأضافت الوكالة أنه سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس اضافة الى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.
والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في احصاء الاصابات في 21 كانون الثاني/يناير. (أ ف ب)

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