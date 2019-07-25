الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

نادية سعد الدين

عمان- رام الله– قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

وأضاف عقب اجتماع عقد، مساء امس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل”.

وتابع “أيدينا كانت وما تزال ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع “صفقة القرن”، ففلسطين والقدس ليستا للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات”.

وشدد عباس على أنه “لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة”.

وأعرب عن شكره لكل دول العالم الصديقة والشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة.

يأتي ذلك عقب أيام من هدم قوات الاحتلال لعشرات الوحدات السكنية في حي وادي الحمص ببلدة صورباهر بالقدس المحتلة، وهي في المناطق الخاضعة للسلطة وفق اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع “إسرائيل”.

ومنذ سنوات والفلسطينيون يطالبون قيادة السلطة بإنهاء الاتفاقات الموقعة مع “إسرائيل” في ظل تنصلها من تطبيقها، وقطع جميع أشكال العلاقات ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.

وأكد الرئيس الفلسطيني بانه أن الأوان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه الشقيقة مصر، ولا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأميركا، قائلا: “يدي ممدودة للمصالحة وآن الأوان لأن نكون أكثر جدية”.

بالسياق، خرجت الولايات المتحدة الأميركية عن إطار التوافق الدولي بإحباطها استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يندد بهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات منازل الفلسطينيين في “وادي الحمص” ببلدة صورباهر، في القدس المحتلة، وتشريد زهاء 500 مقدسيّ.

وتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15، عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم “تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم”، إلا أن واشنطن منعت تلك المحاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.

وأفاد دبلوماسيون، وفق وكالة “رويترز” بأن “الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص”.

إلا أن التحرك الفلسطيني المضادّ تواصل عبر عقد اجتماع، أمس في رام الله، لبحث الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن “جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص، التي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين”، وفق الرئاسة الفلسطينية.

وبحث الاجتماع، الذي ضمّ خبراء قانون، “الحيثيات المتعلقة بجريمة الاحتلال التي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية”، التي استهدفت عدداً من المواطنين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من المخطط الإسرائيلي، الذي يستهدف استلاب نحو 3000 دونم من مساحة أراضي الحيّ الفلسطيني، والتي تصنف غالبيتها ضمن مناطق “أ” الواقعة وفق اتفاق “أوسلو” تحت السيطرة الفلسطينية.

وقد تم “الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الانتهاكات”، وذلك خلال مباحثات النائب العام المستشار، أكرم الخطيب، مع كل من وزير العدل محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي وادي الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية ناصر جرار.

ويأتي هذا الموقف الأميركي بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني؛ حيث استأنف المستوطنون المتطرفون، أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، تحت حماية قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بتنفيذ جولات استفزازية داخل باحات المسجد، مما أدى إلى حدوث اشتباكات مع المصلين المدافعين عن الأقصى والمرابطين لحمايته ونصرته.

وشددت قوات الاحتلال اجراءاتها العدوانية ضدّ دخول المصلين من فئة الشبان للمسجد الأقصى، كما قامت باحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الرئيسة كإجراء باتت تتعامل فيه يومياً بحق المصلين، مقابل تأمين الحماية الأمنية المشدّدة للمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد حتى مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

فيما أمعنت قوات الاحتلال في اعتداءتها عبر مختلف الأراضي المحتلة؛ حيث اندلعت المواجهات العنيفة مع الشبان الفلسطينيين إبان اقتحامها مخيم جنين وإطلاقها قنابل الغاز تجاههم، مما أسفر عن وقوع الإصابات بين صفوف المواطنين، فيما أصيب العشرات منهم بحالات اختناق شديد.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، فيما شنت حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوفهم، منهم أسرى محررون، كما اعتقلت شاباً آخر من بلدة عنزة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية عدداً من الشبان الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.

وبين نادي الأسير الفلسطينيين أن “قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين، منهم أربعة أسرى محررون، كما اعتقلت 7 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، بينهم أب واثنان من أبنائه، وعدداً من المواطنين في محافظة نابلس”. واقتحمت قوات الاحتلال محافظة قلقيلية وشنت حملة اعتقالات ضدّ عدد من المواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

إلى ذلك؛ أفادت تقارير إسرائيلية، أمس، عن تعرض مستوطنة إسرائيلية لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين قرب رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت التقارير، إن “مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، شمال غرب رام الله، تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، بدون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات او أضرار”، بحسبها.-(وكالات)