الرئيس اللبناني: نقف الى جانب الاردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

بيروت- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وشعبا، في وجه ما يمكن ان يؤثر على الاستقرار والامان في الاردن الشقيق.

وأشار في بيان اليوم الاحد، الى ان الاردن لطالما وقف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية.-(بترا)