الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تتضامن مع الأطباء الأردنيين

أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (اميم) ومركزها العاصمة الإيطالية روما، على لسان رئيسها البروفسور د. فؤاد عودة، بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية وكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية غير المعترف بشهاداتهم وبورداتهم الأجنبية.

وجاء البيان داعما ومناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان والعدالة ويساعد في هجرة الكفاءات الأردنية والعربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى، وفي ظل وجود نقص حاد في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا وخاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات والمعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا ويتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم وسوف تستقبلهم وبرواتب وامتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم.

من جانبه صرح ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن د.محمد حسن الطراونة، أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن وأن الرابطة في روما أصبحت مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة وحقوقية بإمتياز وتندرج تحت حقوق الإنسان الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته ومما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه وهو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة وحقوق الإنسان ومما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن ولا مصلحة المريض بالنهاية.

وأشار البيان إلى أن قانون المجلس الطبي الجديد لسنة 2022 لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج وترك هؤلاء ممن آثروا ورجعوا لخدمة وطنهم وهذا نوع من أنواع الظلم والإقصاء وعدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء وحيث إن الرابطة تمثل 100 دولة حول العالم وأنشأت وتبنت مبدأ العدالة وحقوق الأطباء للجميع دون تمييز.