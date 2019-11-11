“الراجحي” الراعي الذهبي للأسبوع المعماري السابع عشر

عمان- قدم مصرف الراجحي- الأردن الرعاية الذهبية للأسبوع المعماري السابع عشر “فرصة من واقع التحديات” الذي تم تنظيمه من قبل نقابة المهندسين الأردنيين في فندق جينيفا- عمان؛ حيث يهدف الأسبوع على إيجاد بيئة إيجابية للنقاش حول التحديات والفرص المشتركة للوصول الى أفكار تساعد على تطوير وتوجيه العمل المهني لمواجهة التحديات.

وأكدت إدارة مصرف الراجحي- الأردن، حرصها الدائم على دعم مختلف المؤتمرات والملتقيات الهادفة للمساعدة على تطوير وتحسين جميع القطاعات والاستثمار في الشباب ودعمهم، بالإضافة الى إيمان المصرف بالدور المهم الذي تقوم به نقابة المهندسين الأردنيين والذي يتطلع المصرف دوما الى المشاركة فيه.

ومن الجدير بالذكر أن لدى مصرف الراجحي- الأردن عشرة فروع في الأردن و40 صرافاً آلياً منتشرة في أنحاء المملكة، يتم من خلالها تقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.