الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار

الرياض – فاز السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) الأحد بالمرحلة السابعة الخاصة من رالي داكار المقام في بلاده بأربع ساعات و21 دقيقة و59 ثانية متقدما بـ48 ثانية على صاحب الوصافة الفرنسي ستيفان بيترانسل (إكس-رايد ميني جيه سي دابليو) متصدر الترتيب العام لمنافسات السيارات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها الراجحي بمرحلة في هذه النسخة من رالي داكار .

واحتل المركز الثالث في المرحلة الإسباني كارلوس ساينز زميل بيترانسل في الفريق، ليواصل احتلال المركز الثالث في الترتيب العام.

ويحل ساينز في الترتيب العام خلف القطري ناصر الخليفي الوصيف الذي احتل المركز الرابع اليوم والذي تفصله الأن عن السائق الفرنسي سبع دقائق و53 ثانية في الترتيب العام.

وخلال النسخة الحالية من الرالي حل المتصدر بيترانسل وصيفا في أربع مراحل وجاء بالمركز الثالث مرتين والرابع مرة. – (إفي)