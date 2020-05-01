الراليات: سباقات وعشق أبدي لمن يهتم بها

أيمن وجيه الخطيب

عمان- لا تعتمد مهمة سائق الرالي على القيادة في الراليات فحسب، بل تشمل أيضا عدة أمور متعلقة بالسلامة العامة وميكانيكية السيارة وطريقة التعامل مع الاخطار المحدقة به في المسارات المختلفة، وقد يخطئ ملاحه عند اعطائه المعلومات، وهنا يجب عليه التصرف بذكاء والوصول بسياراته الى بر الامان، وتتخطى الراليات مفهوم السباقات لتصبح عشقا أبديا لمن يهتم بها.

إرتباط السائق بسيارته

يجب على السائق الالمام بعدة أمور متعلقة بأدق تفاصيل سيارته فيما يتعلق بمحركها، وتجد عددا كبيرا منهم وقبل خوضه سباق الرالي على إطلاع كامل بأدق تفاصيل تكنولوجيا السيارات، خصوصا في بطولة العالم للراليات وهو أمر طبيعي جدا، الا ان السائق أثناء التسابق يضع ثقته اولا وأخيرا بالملاحين وفريق الصيانة، الذي يعمل على معالجة أي خلل في السيارة عند دخولها للمرآب المخصص لها في منطقة الصيانة، علما أن فريق الصيانة كان في السابق يقوم بعمله في مكان وقوع العطل الميكانيكي للسيارة، وكان الأمر شاقا جدا للسائق ومساعده وفريق الصيانة.

ومعرفة السائق بالميكانيك لا تعني تحسين قدرته على القيادة المتفوقة، ولكن قد تفيده في أمور كثيرة خاصة بالنسبة لتقدير طاقة السيارة وقدرتها، وبالتالي تسييرها بحسب هذه الطاقة، بحيث يستطيع إن توفرت له القيادة الحسنة، أن يؤمن بلوغه مراتب متقدمة في الراليات، أو على الأقل أن يجد لنفسه مكانا في مصانع السيارات أو حقول التجارب، ويجب على السائق اتباع تمارين معينة لليدين والرقبة والارجل والعمل بجد ونشاط.

الانتساب إلى نادي السيارات

يفترض بالسائق الانتساب إلى نادي السيارات أو المؤسسات المتفرعة منها في بلده والحصول موافقة منه، ويتوجب عليه دفع رسم الاشتراك كي يحصل على الموافقة، ثم عليه في كثير من الأحيان أن يبرز شهادة صحية تبين فئة الدم والأمراض المشكو منها، وحالة الجهازين العصبي والتنفسي مع حالة النظر والدورة الدموية، كما على المشترك أن يكون حائزاً على رخصة قيادة عادية، وما عليه بعدئذ إلا أن ينتظر الحصول على إجازة الاشتراك في السباقات والراليات المختلفة.

اختلاف التضاريس والأحوال الجوية

يعمل اختلاف التضاريس المناخية والأحوال الجوية في الراليات، على تعزيز قدرة السائق على القيادة تحت أي ظرف من الظروف، وتمنحه ثقة عالية وخبرة كبيرة في الراليات، ويدون مساعد السائق ملاحظاته عن الطريق التي يسلكها الرالي على كتيب خاص ويرسم تعاريج وانحدار المراحل.

طريق صعب للغاية

طريق السائق الناشئ صعب للغاية، وعليه أن يختار تجربته الأولى في السباقات السهلة نوعا ما، وليس في الراليات الطويلة التي تحصل في فصل الشتاء أو أواسط الصيف، حيث تصل الحرارة إلى درجات قياسية، ومن المستحسن أيضاً أن يجد لنفسه مكانة وشهرة في الأحداث الصغيرة، من أن يضيع بين مجموعة من الأسماء اللامعة في الراليات الضخمة.

ويرغب المبتدئون في سباقات الرالي في الحصول على سيارة من احد الوكلاء أو المصانع للمشاركة على متنها، وهنا لا بد من القول بأن إلحاح هؤلاء لا يجدي نفعا، إذ من الأفضل أن يثبت المتسابق جدارته على ساحة الراليات، حتى إذا ما ذاع صيته واتسعت شهرته قصدته المصانع بنفسها ليقود سياراتها في الراليات وحقول التجارب، ولا يعتقد أحد أن سائقي المصانع هم حكما أفضل المتسابقين.

أخطاء لا تغتفر

يجب على سائق الراليات الساعي وراء النجاح أن يتجنب وقوع الأعطال الميكانيكية، التي لا مبرر لها، أو تحطيم الهيكل الخارجي للسيارة نتيجة رعونة وسوء تصرف في القيادة، لان المصانع لا يهمها المرتبة التي يحتلها المتسابق وحسب، انما تشدد ايضا على الفوز الذي يكون مقرونا بإبراز المميزات الميكانيكية للسيارة التي يتسابق عليها.