الرالي الوطني الخامس ينطلق من البحر الميت الجمعة

عمان – الغد – ينطلق عند الساعة 10 صباح الجمعة، الرالي الوطني “رالي القوة” (الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات)، وذلك في موقف الصيانة في البحر الميت، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 193.02 كلم، منها 65.46 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي ومراحل الرالي هي راما 1و2 وبحاث 1و2 والمغطس 1و2.

ويشارك في الرالي أبطال من الأردن وعُمان وتأتي مشاركة المتسابقين الأجانب في الرالي وفق التعليمات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والتي تمنح المتسابقين الاجانب نقاط ضمن بطولة الأردن للراليات الأمر الذي يعطي البطولة قوة أكبر للمنافسة على لقب البطولة بين المتسابقين الأردنين والأجانب.

وهاجس المتسابقين في الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات للعام الحالي، هو نيل على لقب الرالي وستدور منافسة قوية على لقب الرالي بين المتسابقين العُماني عبد الرواحي متصدر بطولة الأردن للراليات للسائقين برصيد 45 نقطة وبين صاحب مركز الوصافة خالد جمعة برصيد 44 نقطة، وسلامة القماز .

وفي المجموعة “إس” ستكون المنافسة على أشدها بين سلامة القماز وطارق الطاهر، وستدور منافسة أخرى في الرالي في المجموعة “تي” بين المتسابقين حمزة تيمور والحسن الخطيب.

وستدور منافسة قوية في بطولة الأردن للراليات للملاحين بين عطا الحمود متصدر الترتيب العام برصيد 48 نقطة وبين عماد جمعة صاحب مركز الوصافة برصيد 44 نقطة.

ويسعى طارق الطاهر صاحب المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات للسائقين التقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة لزياد مقداد صاحب المركز السابع وأمجد العناسوة صاحب المركز العاشر.

المشاركون في الرالي

خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد على متن سيارة إيفو 10، والعُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سوبارو إمبريزا ، وسلامة القماز وملاحه نجله فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، وطارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، وشادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، وزياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة إيفو 7، ويوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا، وأمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 7 ، وسامي فليفل وملاحه محمد عطاري على متن سيارة رينو كليو ، وحمزة تيمور وملاحه عدنان بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر والحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة تويوتا إي جي كروزر.