الرالي الوطني الرابع ينطلق من تل الرمان الجمعة

عمان – الغد – تصعّد الأردنية لرياضة السيارات، تحضيراتها للجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل من منطقة تل الرمان.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن التعليمات التكميلية للرالي، الذي ينطلق من منطقة تل الرمان في جرش، وسيتم تتويج وتوزيع الكؤوس على الفائزين بالرالي في سيتي مول.

ويتكون الرالي من 4 مراحل هي سلحوب 1و2 والرمان 1و2 ، وتعد مرحلة رمان 2، مرحلة (Power Stage)، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 160.16 كم، منها 61.70 كم مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق يغلق التسجيل للمشاركين للرسوم العادية والمضاعفة اليوم، وتقام يوم الأربعاء المقبل عملية التدقيق الإداري، والفحص الفني للسيارات، في موقف التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم إصدار مسار الرالي يوم الخميس المقبل، اضافة إلى التدريب على المسار، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام، في نادي السيارات الملكي والإعلان عن قائمة المصرح لهم بالانطلاق وترتيب الانطلاق في نفس اليوم.

ويؤهل الرالي لألقاب بطولة الأردن للراليات المتسابقين وبطولة الأردن لمساعدي المتسابقين.

الفائزون بالجولات الـ 3 الأولى من بطولة الأردن للراليات

تضم بطولة الأردن للراليات 5 راليات وطنية إضافة إلى رالي الأردن للشرق الأوسط، وفاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 9، وأحرز شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ايفو 10 المركز الثاني، وجاء شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ايفو 10 في المركز الثالث.

واقيمت الجولة من بطولة الأردن للراليات ضمن منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط، وفاز بلقب الرالي الوطني الثاني خالد جمعة وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 10، ونال حمادة عودة (فلسطين) وملاحه يزن جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، المركز الثاني وحل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو 9 في المركز الثالث.

وفاز بلقب الجولة الثالثة من بطولة الأردن للراليات شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن أيفو10، وجاء المتسابق عيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، في المركز الثاني وجاء المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ايفو 9، في المركز الثالث.

اللجان المشرفة على الرالي

تتكون اللجنة المنظمة للرالي من زيد بلقز (رئيسا) والأعضاء عمر زعرور وجورج خوري، ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زياد مسنات (رئيسا) والأعضاء رندة النابلسي وناديا شنودة، ومدير السباق جورج خوري، ونائبه لؤي مرعي، ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينة، ومسؤول السلامة أشرف جوينات، وضابط السلامة رعد هاكوز، وكبير المراقبين علاء الزرو، والمساعدين محمد أبو بكر وزيد وفا، وكبير الفاحصين الفنيين باسم ترزي، ومسؤول موقف الصيانة سامر عبيدو، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤولة التسويق داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول العمليات جميل اسطفان، ومسؤول الاتصالات محمد الدبوبي، والفاحصين الفنيين ناصر القدومي، وشرف المجالي، وعيسى خير، ونتاشا دخقان، وميرا ترزي، وسكرتاريا لجنة التحكيم ألين صوالحة وديما زراعيني، ومسؤولي التدقيق الإداري محمد شتيوي، أحمد أبو رصاع، وكبير مسؤولي النتائج مؤيد مكاوي، ومسؤولي النتائج، يزن مرعي، ونرجس الشريدة وعبد الرحمن محمود ومؤيد الحلواني ومسؤولي معدات التوقيت رائد كمال، وعدنان العلمي، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤولي المعدات محمد الشيخ ورضا بكر.