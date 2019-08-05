الرالي الوطني الرابع ينطلق يوم 23 الحالي

عمان – الغد – ينطلق الرالي الوطني الرابع يوم الجمعة 23 آب (أغسطس) الحالي، وسيكون الصراع ماراثونيا على اللقب بين المتسابقين من أجل تعزيز نقاطهم في بطولة الراليات المحلية.

ويتكون الرالي من مرحلتي الرمان وسلحوب، وسطح المسار حصوي ومسافة المسار الإجمالية 150.11 كم منها 61.70 كم مراحل خاصة.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للرالي أول من أمس، وسيغلق باب التسجيل للمشاركين في الرالي يوم الثلاثاء 20 الحالي، وستقام عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق يوم الأربعاء 21 الحالي، وحددت اللجنة المنظمة للسباق يوم الخميس 22 الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا موعدا للتدريب على مسار الرالي.

وكان قد أعلن مشاركته في الرالي المتسابق خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد جمعة متصدر الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات برصيد 44 نقطة في البطولة وسلامة القماز ونجله سلامة القماز صاحب مركز الوصافة برصيد 40 نقطة، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وطارق الطاهر وملاحه موسى جهريان، وفي انتظار الإعلان عن القائمة الرسمية للمشاركين وفق التعليمات التكميلية للرالي.

الشقيقان جمعة يتطلعان لنيل اللقب

يتطلع المشاركون في الرالي، وعلى رأسهم بطل الأردن للراليات خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد، إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات للسائقين، وفي انتظار الرالي الخامس لتحقيق لقبه الرابع بعد أعوام 2015 و2016 و2018، وسيكون للملاح المخضرم عماد متصدر بطولة الأردن للملاحين تأثير قوي مع شقيقه خالد من أجل إحراز لقبه السادس لبطولة الأردن للراليات للملاحين بعد أعوام 2005 و2007 و2015 و2016 و2017.

وستكون المنافسة قوية بين جمعة وسلامة القماز صاحب مركز الوصافة؛ حيث يبلغ الفارق بينهما 4 نقاط في الترتيب العام الذي يتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في الرالي وملاحه نجله فيصل، ويدخل على خط المنافسة إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وطارق الطاهر وملاحه القوي موسى جهريان.

خالد جمعة: هدفي التقدم في بطولة الراليات

أكد المشاركون أن منافسات الرالي الوطني ستكون مميزة بين المتسابقين؛ حيث قال خالد جمعة: “ستكون المنافسة على أشدها في الرالي بين المتسابقين، وسأشارك في الرالي على متن سيارة ايفو 10، من أجل تحقيق مراكز متقدمة، وتعزيز مركزي النقاطي في البطولة، في ظل تجهيزات متواضعة لسيارتي”.

وحول سباق باها الأردن العالمي، قال جمعة: “بالطبع في حال توفرت الإمكانيات المناسبة سأشارك في السباق بدون أدنى شك”.

القماز: أتطلع لمزيد من النقاط

وقال المتسابق سلامة القماز: “هدفي تعزيز التواجد المحلي في الراليات، وقد تكون هذه الخطوة جيدة لي لتعزيز رصيدي في بطولة الأردن للراليات؛ حيث أحتل المركز والأول على المجموعة “أس”، على متن سيارة ايفو 5، وكنت قد نلت ألقاب هذه المجموعة 12 مرة، ووجهتي المقبلة بعد الرالي الوطني هي باها الأردن العالمي، وكنت قد أحرزت المركز الأول على الأردنيين في باها الأردن التجريبي 2018، والسابع في الترتيب العام والأول في المجمعة تي إن 2”.

الطاهر: طموحي لا حدود له

وقال المتسابق طارق الطاهر: “أشارك في الرالي إلى جانب ملاحي موسى جهريان على متن سيارة ايفو 6، كنت قد شاركت العام الماضي في 3 راليات، والعام الحالي أشارك في راليات بطولة الأردن كافة، وشاركت في رالي الأردن للشرق الأوسط وانسحبت من منافساته بسبب مشاكل فنية في السيارة وكنت أحتل المركز الخامس قبل انسحابي، والأول في المجموعة “إس”، طموح بلا حدود له، سأشارك في بطولة الأردن للراليات العامين الماضي والحالي، وفي العام المقبل ستكون مشاركتي مميزة في الراليات”.