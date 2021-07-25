الرامية أسماء أبو ربيع تُنهي مشاركتها في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – أنهت لاعبة المنتخب الوطني للرماية ، أسماء أبو ربيع ، مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) ، بعد أن خاضت صباح اليوم الأحد ، منافسات المسدس الهوائي لمسافة ١٠ متر.

وخاضت “أبو ربيع” منافسات الدور التأهيلي والذي يتطلب اطلاق ٦٠ طلقة خلال ساعة وربع ، حيث تمكنت “أبو ربيع” من حصد ٥٥٩ نقطة وحلت في المركز ٤٤ من بين ٥٣ لاعبة.

وتمثل المشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ خبرة مميزة للاعبة أسماء أبو ربيع والتي أكدت سعيها للاستفادة من هذه المشاركة من أجل تحسين مستواها في البطولات القادمة.

هذا وتعتبر أسماء أبو ربيع أول من يُمثل الرماية الأردنية في الألعاب الأولمبية منذ غياب دام ٢١ عاماً حيث تعتبر الرماية أول رياضة مثلت الأردن في الأولمبياد وكان ذلك في موسكو عام ١٩٨٠.