الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها

طوكيو – منح الرباع فارس حسونة قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، عندما فاز بمنافسات وزن 96 كلغ في رياضة رفع الأثقال السبت، ضمن دورة ألعاب طوكيو.

وهذه المشاركة الثانية لحسونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كلغ، عندما حل بعمر الثامنة عشرة في مركز سابع جيّد. وتأهل إلى الألعاب الحالية بعد احرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية. – (أ ف ب)