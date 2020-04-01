الربضي: الاتحاد الأوروبي يخصص 60.5 مليون يورو لتمويل 3 مشاريع ذات أولوية في المملكة

عمان-الغد- أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي أمس أن الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للازمة السورية – مدد (MADAD) قد خصص منحاً للأردن بقيمة 5ر60 مليون يورو للمساهمة في جهود الحكومة الأردنية وتمكينها من التعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية والأثر المترتب على استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان حزمة المساعدات الجديدة ستوجه لتمويل تنفيذ ثلاثة مشاريع ذات أولوية، بحيث تخصص المنحة الأولى بقيمة (22) مليون يورو لمشروع (دعم خدمات النظام الصحي في الأردن للوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها) ويهدف إلى تحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة وفعاليتها ودعم النظام الصحي نتيجة الأزمة السورية.

وستخصص المنحة الثانية بقيمة (11) مليون يورو لمشروع (دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن) بهدف تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية في المجتمعات المستضيفة للاجئين ومن اللاجئات السوريات وقدرتهن في الوصول إلى فرص العمل والأعمال الصغيرة في الأردن.

كما ستقدم المنحة الثالثة بقيمة (27.5) مليون يورو كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة وستغطي المنحة العام الدراسي ‪2021-2022‬ بهدف دعم جهود الحكومة لتحسين نوعية التعليم مع التركيز على التعليم الأساسي مع تعزيز قدرة النظام التعليمي ليشمل الأطفال من اللاجئين السوريين في المخيمات وبما يضمن استمرارية الدعم لوزارة التربية والتعليم لتوفير الكتب ودفع الرسوم الدراسية ورواتب المعلمين، والتكاليف التشغيلية للمدارس ورياض الأطفال في مخيمات اللاجئين بما في ذلك النفقات المتعلقة خدمات الصيانة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والمعدات المدرسية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قد اطلق من مخيم الزعتري المخصص للاجئين السوريين مناشدة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للأردن ليتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وبالأخص الصحية والتعليمية التي ارتفعت تكاليفها في ظل جائحة (فيروس كورونا) عالمياً، وذلك برفقة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.