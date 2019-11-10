الربضي تؤكد أهمية انشاء منتدى عالمي لمواكبة تكنولوجيا البحوث دون الصوتية

العقبة- اكدت نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي اليوم الاحد أهمية إنشاء منتدى دولي لمواكبة التطورات في مجال البحوث دون الصوتية ورصدها من خلال شبكات اتصالات عالمية وإقليمية.

جاء ذلك في كلمة للربضي مندوبة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في افتتاح ورشة عمل (تكنولوجيا الاشعة تحت الحمراء) التي تنظمها منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي بدأت اليوم في مدينة العقبة وتختتم الخميس المقبل.

واكدت الربضي أهمية الورشة في مناقشة اخر المستجدات العلمية في مجال شبكات الاتصالات ونظم القياس الخاصة بها ومعالجة البيانات والتطبييقات العلمية.

وأكدت أهمية التعاون القائم بين منظمة الحظر الشامل للتجاربة النووية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وتعاون الجانبين لانجاح تمرين التفتيش الموقعي الميداني الذي عقد في الأردن في شهر تشرين الثاني 2014 مشيدة بالتعاون القائم مع المنظمة الأممية واختيارها للاردن لعدد مهم من انشطتها.

من جانبه قال رئيس قسم مرصد الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي ان موضوع الورشة يطرح لأول مرة في الأردن مستعرضا مجالات التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

بدورهما اكد ممثلا منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية باتريك مايلي وجوليان مارتي في الافتتاح أهمية التعاون بين المنظمة والأردن، وقالا ان احد ثماره انعقاد هذه الورشة في الأردن.

وتناقش الورشة دراسات وتسجيلات الموجات التحت صوتية وتطبيقاتها وإمكانية نشر محطات متنقلة او ثابتة لرصد هذه الموجات التي تحدث على سطح الأرض وفي باطنها والناجمة عن مصادر طبيعية او بشرية مستقبلا في الأردن وذلك بالتعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتاتي الورشة التي تعقد بمشاركة نحو 100 خبير من مختلف دول العالم في اطار تمرين التفتيش الموقعي الميداني الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت عام 2014 بمشاركة 200 خبير عربي ودولي مختصون في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.