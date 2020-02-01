الربضي قائدة “طائرة الملكية” العائدة من ووهان الصينية تتحدث لـ”الغد” (فيديو وصور)

رهام زيدان

عمان- قالت قائدة طائرة الملكية الأردنية القادمة ، من ووهان الكابتن كارول الربضي إن تنفيذهم لهذه الرحلة جاء بعد تخيير من قبل ادارة الشركة سواء كان ذلك لقادة الطائرة أي الطيارين او المضيفين.

وأضافت الربضي في حديث خاص لـ”الغد”، ان الشركة شرحت كل ما يترتب على هذه الرحلة من اجراءات وقاية في كل مرحلة من مراحل الرحلة مبينة ان رحلة العودة من ووهان قادتها إلى جانب زميلها الكابتن غازي جبرين، اذ ان رحلة العودة استغرقت 17 ساعة ووفقا لتعليمات الطيران فان الرحلات من هذا النوع تتطلب وجود طاقم مزدوج.

ووصفت الربضي شعور الطلاب الاردنيين والعرب عند صعودهم على متن الطائرة بانه لايوصف، مشيرة الى ان أبناء شقيق الشهيد معاذ الكساسبة ، كانوا على متن هذه الرحلة

وعند سؤالها عند دافعها لقيادة هذه الرحلة قالت الربضي” تخيلوا ان لكم ابناء او اخا هناك كيف لكم ان تتركوه”.

واكد ان الشركة وكذلك الطقام الطبي المرافق راعوا كل اجراءات السلامة المطلوبة والمتبعة، كما طبقت اجراءات وتعليمات هيئة الطيران المدني الاردنية في مثل هذه الحالات.

يشار إلى ان وزير النقل خالد سيف قال في مؤتمر صحافي عقد عقب وصول الطائرة ارض المطار ان الملكية الادنية هي الناقل الوطني الوحيد الذي حط في مطار ووهان لاجلاء الرعايا الاردنيين والعرب.