الربضي: “كورونا” ترفع تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للسوريين

– وزير التخطيط والتعاون الدولي يتفقد الأسواق التجارية ومدى توفر المواد الغذائية في محافظة المفرق



– الحكومة تحث المجتمع الدولي لدعم للأردن

سماح بيبرس

المفرق– في إطار الجولات الحكومية لتفقد المحافظات الأردنية في ظل أزمة فايروس كورونا التي تؤثر على الأردن، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي بزيارة لمحافظة المفرق تفقد خلالها الأسواق التجارية ومدى توفر المواد الغذائية والخضروات فيها وآليات حصول المواطنين عليها بسهوله. وشارك في الجولة محافظ المفرق ياسر العدوان.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة منعا لتفشي المرض والعمل على مكافحة انتشاره، كما وأكد الربضي على عدم تجاوز السقوف السعرية للسلع التي حددتها الحكومة.

على صعد متصل، تفقد الوزير الربضي يرافقه السيد دومنيك باتشر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم منظمة الرعاية الصحية الوقائية الحكومية في مخيم الزعتري والاطلاع على الظروف المعيشية للسوريين في مخيم الزعتري.

وشارك في الجولة محافظ المفرق ياسر العدوان ومدير مخيمات اللاجئين السوريين العميد نيروز هاكوز وعدد من المسؤولين.

وناشد الوزير الربضي المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم للأردن لتتمكن الحكومة من الاستمرار من تقديم الخدمات الأساسية للسوريين وبالأخص الخدمات الصحية والتعليمية والتي ارتفعت تكاليفها في ضوء انتشار فايروس كورونا.

ويستضيف الأردن نحو بنحو 1,3 مليون سوري لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا، ما أثر سلبا على قدرة المملكة على الحفاظ مستويات المعيشة للمواطنين الاردنيين، وضغطا على الخدمات الأساسية المقدمة والبنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والخدمات البلدية.