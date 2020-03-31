“الربضي”: منحة عاجلة للأردن بقيمة 2.48 مليون دولار من الأمم المتحدة لشون اللاجئين

عمان- الغد- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي نيابة عن الحكومة الأردنية مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن السيد دومينيك بارتش، اتفاقية منحة بقيمة 48ر2 مليون دولار اميركي مقدمة من المفوضية لدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة انتشار وباء ( الكورونا) .

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المنحة تضمنت تمويلاً طارئاً بقيمة 2ر1 مليون دولار أمريكي وذلك للمساهمة في دعم تدخلات وزارة الصحة لمواجهة وباء فايروس كورونا الذي يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف منعًا لانتشاره في الأردن.

كما أكد الربضي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستستمر بالتواصل والتنسيق مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير مزيداً من الدعم للأردن من أجل مكافحة هذا الوباء. وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقدير الحكومة الأردنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الدعم المادي الذي تقدمه للأردن، مشيراً إلى أن المفوضية تعتبر شريكاً رئيسياً في الاستجابة للأزمات الإنسانية.